Nell’era digitale odierna, il digital marketing e i social network sono strumenti indispensabili per le farmacie che desiderano espandere la loro portata, attrarre una clientela più ampia e fidelizzarla.



Vi presentiamo il nostro corso “Uso strategico del digital marketing e dei social network in farmacia” progettato per fornire tutte le conoscenze e le competenze necessarie per sfruttare al meglio i potenti strumenti di marketing digitale.

Uso strategico del digital marketing e dei social network in farmacia: gli obiettivi

Sai quali sono le principali esigenze e sfide che ti aspettano? Eccole:

aumentare la tua visibilità

attirare nuovi clienti

migliorare la gestione dei social media e delle strategie di marketing digitale

fidelizzare i propri clienti

I vantaggi del corso

Il nostro corso sull’uso strategico del digital marketing e dei social network in farmaciadi marketing e social media per farmacie è creato da un professionista esperto del settore, pronto a condividere i suoi segreti con te!

I due moduli didattici ti aiuteranno:

a capire gli scenari le novità e le possibilità del mondo social per la farmacia;

a vedere in modo pratico e immediato le applicazioni del marketing integrato per la propria attività quotidiana;

ad avere strumenti concreti per la valutazione delle attività in-store e out of the store.

Seguendo questo corso scoprirai i mille benefici del digital marketing per la tua farmacia!

Scopri il corso ECM “Uso strategico del digital marketing e dei social network in farmacia”

Il corso “Uso strategico del digital marketing e dei social network in farmacia” è interamente online ed è accreditato per 4,5 crediti ECM.

Ha una durata di 3 ore ed è articolato in due moduli didattici, composti da videolezioni.

Clicca sul bottone qui di seguito per scoprire maggiori dettagli.