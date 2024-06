È nata OMI – Odontoiatria Materno-Infantile S.r.l., una nuova realtà che promuove e diffonde la cultura dell’odontoiatria per neonati, bambini e donne in gravidanza. Frutto dell’unione tra Mascheroni Dental Educational, Studiozero, Arcadia Retail – iodentista.it e Accademia Tecniche Nuove, OMI si rivolge sia ai professionisti del settore sia alle famiglie, configurandosi come una società benefit.

Studi scientifici dimostrano che la prevenzione della salute orale inizia già durante la gestazione, coinvolgendo le future mamme e i loro bambini non ancora nati. L’obiettivo di OMI è quello di ampliare le conoscenze e migliorare il benessere generale di mamme, neonati e bambini, per promuovere una migliore salute orale nelle future generazioni.

OMI: Informazione e formazione

OMI si propone di sensibilizzare ed educare sia il pubblico che i medici odontoiatri attraverso piattaforme di comunicazione, formazione e incontri. La sua offerta spazia dai corsi preparto ai presidi medici territoriali, avvalendosi di un network di studi dentistici e odontoiatri con personale formato e aggiornato per un approccio delicato e specifico ai neogenitori e ai bambini nell’ambito dell’odontoiatria materno-infantile.

Per gli odontoiatri e i membri dei loro team, OMI offre eventi formativi e corsi specializzanti per migliorare le competenze nell’ambito materno-infantile.

Le società fondatrici

I fondatori delle società che compongono OMI operano da oltre venti anni nella cultura e formazione in ambito dentale:

Mascheroni Dental Educational srl

Studiozero srl

Arcadia Retail srls – iodentista.it

Accademia Tecniche Nuove srl

«Nell’anno che celebra i 60 anni di attività del Gruppo, un altro importante elemento si aggiunge all’offerta formativa e informativa in ambito odontoiatrico – dichiara Ivo Alfonso Nardella, Presidente e AD di Tecniche Nuove SpA –. La forza comunicativa, unita alla professionalità degli altri soci, sarà un acceleratore importante per l’aggiornamento della professione».

«Dopo molti traguardi raggiunti nella divulgazione della prevenzione e nella cura dei piccoli pazienti – afferma il dottor Luigi Paglia, di Mascheroni Dental Educational e membro del Comitato scientifico della Società Italiana di Odontoiatria Infantile (SIOI) – la nascita di questa società mi rende ulteriormente orgoglioso di poter mettere a sistema e condividere con colleghi, neomamme e futuri genitori un bagaglio professionale volto a migliorare la salute orale».

«L’esperienza divulgativa che si è tradotta nella collaborazione con vari canali di comunicazione e importanti manuali di riferimento in ambito odontoiatrico trova naturale evoluzione nella mia partecipazione a questa importante iniziativa, dove il benessere complessivo del bambino e della famiglia è la direzione da seguire», dichiara il dottor Matteo Beretta di Studiozero, membro del consiglio direttivo del SIOI.

«La divulgazione e la professionalità medico-scientifica non sono gli unici driver per diventare protagonisti nella salute orale di mamma e bambino – spiega Andrea Imposti, di Arcadia Retail – iodentista.it –. Marketing, PNL, approccio sistemico e conoscenza del mercato e dell’offerta sono elementi chiave che OMI mette a disposizione».

Grazie a un comitato scientifico interdisciplinare composto da esperti del settore, OMI mira a promuovere un cambiamento di paradigma per migliorare la salute orale di mamme, neonati e bambini, contribuendo così a rendere più sostenibili le cure odontoiatriche.