Gli adempimenti dello studio odontoiatrico non riguardano solo la salute dei propri pazienti, ma anche tutta una serie di regole che si devono osservare per fare in modo che l’attività dello studio si svolga in piena regola.

In questo articolo vi presentiamo il corso online “Gli adempimenti dello studio odontoiatrico“.

È necessario che l’odontoiatra datore di lavoro conosca le leggi, i regolamenti, le linee guida e le regole di buon comportamento per evitare sanzioni, ma ancora di più per rendere i locali di lavoro sicuri per tutti gli operatori/lavoratori presenti sui luoghi di lavoro.

Gli adempimenti dello studio odontoiatrico: il corso online

Per mettere a fuoco gli strumenti necessari per gestire con sicurezza e competenza gli aspetti legali e di sicurezza dello studio, abbiamo chiesto aiuto a un’esperta formatrice certificata in ambito di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Fulvia Magenga, che sarà in grado – grazie alla sua pluriennale esperienza nel settore odontoiatrico – di condurci attraverso “Gli adempimenti dello studio odontoiatrico“.

Accademia Tecniche Nuove e Fulvia Magenga hanno pensato a un corso online suddiviso in 17 video lezioni dettagliate, che ci guideranno nel focalizzare le normative essenziali, aiutandoci a prevenire sanzioni e a creare un ambiente di lavoro sicuro.

È assolutamente necessario saper gestire in modo efficace la documentazione, le scadenze e la sicurezza nello studio.

Fondamentale l’approccio pratico di questo corso che ci permetterà di applicare direttamente quanto appreso.

Il percorso formativo è diretto agli odontoiatri e ai lavoratori che si occupano del back office, affinché maneggino la documentazione in modo corretto e creino un sistema di gestione e controllo delle scadenze e della sicurezza efficace.

Cosa è necessario conoscere per adempiere alle richieste di legge?

Per rispondere è sufficiente scorrere il programma del corso e vedere quali sono gli argomenti, gli obblighi e gli adempimenti dello studio odontoiatrico che toccherà:

La formazione obbligatoria Le figure coinvolte nel Servizio di Prevenzione e Protezione Piano di emergenza ed evacuazione Procedure operative e protocolli di lavoro (documenti collegati al DVR) DVR, Documento di Valutazione dei Rischi Gli apparecchi radiografici Raccolta e archiviazione delle cartelle cliniche e immagini iconografiche Verifiche impianto elettrico studio dentistico Verifiche periodiche degli apparecchi elettromedicali Kit farmaci di emergenza Scadenziario prodotti acquistati e conservati in magazzino Gestione dei rifiuti I DPI sono tutti uguali? Dispositivi medici GDPR, Regolamento UE 2016/679 Il consenso informato in odontoiatria I CCNL, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

I benefici sono immediati: migliore gestione delle normative, prevenzione di sanzioni, e un ambiente di lavoro più sicuro per voi e i vostri pazienti.

In un unico corso trovate racchiusi tutti gli adempimenti che uno studio odontoiatrico deve assolvere per poter gestire la sua attività correttamente e secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

I vantaggi di un corso online sono molteplici: sempre disponibile, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, nessun costo di trasferta.

Vuoi avere maggiori informazioni sul corso? Clicca sul bottone qui di seguito e scopri di più!