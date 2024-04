Abbiamo ampliato il nostro catalogo con 7 nuovi corsi su tematiche di estrema attualità e dal risvolto pratico.

In questo articolo vediamo insieme chi deve fare l’aggiornamento annuale ASO, i nuovi corsi inseriti a catalogo e le modalità di svolgimento.

Chi deve fare il corso di aggiornamento annuale ASO?

Il decreto indica come destinatari dell’aggiornamento annuale ASO due categorie:

Chi svolge attività di Assistente alla poltrona

Chi al momento inoccupato ma in possesso della qualifica ASO e desideri mantenerla

L’obbligo di aggiornamento parte dall’anno successivo a quello di ottenimento della qualifica.

Scopri i nuovi corsi di aggiornamento annuale ASO

La nostra offerta di aggiornamento ASO è stata ampliata con 7 nuovi corsi online:

La sinergia tra odontoiatra e ASO

Materiali e strumenti in protesica fissa e mobile

Dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici conosci la differenza?

Chirurgia implantare: dalla scelta dell’impianto alla sequenza chirurgica e al post-intervento

Chirurgia implantare: il fondamentale ruolo dell’ASO

Chirurgia estrattiva: il cruciale ruolo dell’ASO

Anatomia della bocca

Quando iniziano i corsi di aggiornamento annuale ASO 2024?

I nostri corsi online di aggiornamento ASO sono disponibili ed acquistabili in qualsiasi momento dell’anno.

Per ottenere l’attestato valido ai fini dell’aggiornamento 2024 è necessario che i corsi vengano conclusi entro il 31/12/2024.

Modalità di svolgimento dei nostri corsi di aggiornamento

I nostri corsi sono interamente online in modalità asincrona, composti da video lezioni con video pratici e slide scaricabili in pdf.

Le video lezioni sono accessibili 7 giorni su 7, 24 ore su 24 con la possibilità di mettere in pausa e riprendere da dove hai lasciato in qualsiasi momento.

Fruibili da PC, Smartphone e tablet.

Questa modalità di fruizione consente di poter ottimizzare il tempo da dedicare allo studio in funzione dei tuoi impegni.

Rilascio dell’attestato di aggiornamento ASO: quanto dura?

Una volta concluso ciascun corso, superato il test finale di apprendimento e compilata la scheda di valutazione, verrà rilasciato immediatamente l’attestato valido ai fini dell’aggiornamento annuale obbligatorio ASO.



L’attestato ASO valido a livello nazionale, è rilasciato da Accademia Tecniche Nuove, Ente formativo accreditato presso la Regione Lombardia ID operatore 2444108, Iscrizione all’albo n. 1122 del 21.12.2018 – Sezione B.



L’attestato di aggiornamento ASO dura un anno solare, quindi non importa in che data viene conseguito purchè sia entro il 31 dicembre di ciascun anno. Ad esempio: se hai completato l’aggiornamento ASO 2023 il 30 aprile 2023 dovrai concludere l’aggiornamento 2024 entro il 31 dicembre 2024 e non entro il 30 aprile 2024.

Quanto costa il corso di aggiornamento ASO?

Nel nostro e-commerce troverai un ampio catalogo dedicato ai corsi di aggiornamento annuale ASO, dove potrai scegliere tu se acquistare i singoli corsi al prezzo di listino, oppure usufruire della promozione dedicata delle 10 ore al prezzo scontato di € 99,00 IVA inclusa.



Per aderire alla promozione componi il tuo pacchetto formativo di 10 ore aggiungendo al carrello i corsi a scelta tra i “New 2024” e automaticamente ti sarà applicato lo sconto aggiornamento 10 ore con la quota di iscrizione pari a 99,00€.

Componi il tuo percorso di aggiornamento ASO delle 10 ore

Scegli il nostro aggiornamento per adempiere all'obbligo annuale di aggiornamento e componi il tuo percorso da 10 ore ad un prezzo speciale, scegliendo tra i 7 nuovi corsi presenti nell'offerta formativa 2024.







