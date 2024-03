Il Gruppo Editoriale Tecniche Nuove acquisisce il 100% di Mazzmedia

Il 26 febbraio 2024 – Con l’obiettivo di consolidare ulteriormente l’offerta Omnichannel del Gruppo editoriale Tecniche Nuove SpA., è stata perfezionata l’acquisizione del 100% del capitale di Mazzmedia srl dal socio di maggioranza Francesco Fiori e da Samuele Marazzita, Tommaso Dozio, Federico Anelli.

Mazzmedia è una Digital Agency, specializzata nell’ideazione e sviluppo di progetti di Comunicazione Multicanale; strategia digitale, creatività, sviluppo tecnologico e digital marketing. Una realtà capace di rispondere molto rapidamente alle richieste e ai bisogni dei clienti. Channel mix planning, campagne strategiche crossmediali, ricerche e analisi di mercato, sono la base del lavoro della squadra di Mazzmedia.

“Questa importante acquisizione, segue una strategia di crescita per linee esterne avviata da tempo e completa il posizionamento del nostro gruppo come leader nell’offerta di comunicazione multicanale B2b – dichiara Ivo Alfonso Nardella, Presidente e AD di Tecniche Nuove Spa –. La conferma del gruppo dirigente che ha reso Mazzmedia una struttura di primo livello tra le web agency è un segnale di continuità di gestione e ci permetterà di sviluppare nuovi servizi, tra cui quelli basati su AI, nel settore editoriale e di comunicazione per le imprese e i segmenti professionali che sono nel portfolio del Gruppo”.