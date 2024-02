Scuola di Profumeria 2024: Nona edizione a maggio

Sono finalmente aperte le iscrizioni per la Scuola di Profumeria, giunta ormai alla sua nona edizione.

Un percorso di alta formazione, in collaborazione con l’Università degli Studi di Ferrara, che durante questi anni ha formato decine di professionisti sul mondo della profumeria, dalle materie prime fino alla corretta comunicazione di una fragranza.

Perché frequentare la Scuola di Profumeria?

La Scuola è stata creata pensando alla formazione e qualificazione professionale di quanti lavorano o ambiscono a lavorare nel settore della profumeria e della cosmetica.

La filiera del profumo parte dall’ideazione, dalla creazione per poi passare ai test di consumo, branding, marketing e comunicazione, distribuzione e vendita al dettaglio.

Lo scopo fondamentale è l’acquisizione di conoscenze delle materie prime e delle fragranze e di competenze tali da permettere di intercettare le esigenze degli interlocutori del settore e colmare le loro richieste con sicurezza e competenza.

Apprendere il linguaggio tecnico specifico per poter dialogare con tutti gli addetti della filiera, impegnati in diversi ambiti, in modo competente ed efficace diventando un’equipe di sicuro successo per l’azienda.

Un percorso di alta formazione in due step

Il percorso è composto da una parte di formazione online e una parte in presenza.

La prima parte del percorso si svolge in modalità FAD e asincrona; ciò significa avere la possibilità di frequentare le lezioni quando si preferisce, mettere in pausa e ricominciare liberamente.

Il percorso online è propedeutico alle tre giornate di formazione in aula, dedicate alla conoscenza pratica del profumo, che si terranno nelle date del 10, 11 e 12 maggio. Il programma delle giornate in presenza prevede:

10 maggio: sessione dedicata al riconoscimento olfattivo delle materie prime

11 maggio: sessione dedicata alle famiglie olfattive

12 maggio: sessione di creazione degli accordi

I nostri docenti: Prof. Stefano Manfredini, Dr. Giovanni D’Agostinis, Dott.ssa Claudia Scattolini.

SAVE THE DATE!

EARLY BIRD – per iscrizioni entro il 29 febbraio 2024 quota agevolata del 20%.