31 dicembre 2023: mancano pochi giorni per mettersi in regola con l’obbligo ECM

Con la fine di questo 2023 terminerà anche la proroga per tutti i professionisti sanitari non in regola con i crediti ECM del triennio 2020-2022. Ma cosa occorre sapere sulla scadenza ECM del 31/12/23?

Scadenza ECM: aggiornarsi per evitare sanzioni

Dal 1° gennaio 2024 chi non avrà ottemperato all’obbligo formativo del triennio prorogato 2020-2022 potrà incorrere nelle sanzioni disciplinari del proprio ordine professionale.

Lo stesso ministro Schillaci lo ha confermato esortando a seguire i corsi di formazione per evitare le sanzioni previste dalla legge.

IMPORTANTE! Delibera n. 2/2 – Commissione Nazionale per la Formazione Continua

L’art. 2 regolamenta lo spostamento crediti nel triennio 2020/2022:

L’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 è consentita fino al 31 dicembre 2023, per eventi con “data di fine evento” al 31 dicembre 2023.



La possibilità di spostamento dei crediti è consentita fino al 30 giugno 2024.

Assolvimento dell’obbligo ECM e copertura assicurativa

L’assolvimento dell’obbligo ECM è strettamente legato alla copertura assicurativa.

Sono infatti ormai quasi pronti i decreti attuativi della Legge 24/2017 (la cosiddetta Legge Gelli-Bianco): fondamentale quindi sanare la propria posizione per evitare di rimanere scoperti dalle tutele delle proprie compagnie assicurative.



La norma prevede infatti che i professionisti privi di almeno il 70% dei crediti formativi del triennio 2023-25 nonpotranno accedere alla copertura assicurativa, trovandosi così scoperti in caso di contenzioso a loro carico.



Scadenza ECM: perché occorre essere in regola?

Vi ricordiamo come possedere la Certificazione ECM in regola sia ormai requisito per:

• valutazione dei medici dopo 5 e 15 anni (scatto contrattuale);

• valutazione dei Dirigenti di Struttura Complessa (alla scadenza del contratto);

• iscrizione Albo dei Medici Competenti;

• impiego nel privato accreditato;

• impiego in alcuni Enti Pubblici.



Quali sono le sanzioni disciplinari previste?

Le sanzioni disciplinari previste per chi non avrà ottemperato all’obbligo ECM entro la scadenza, si suddividono su quattro livelli:

• Avvertimento

• Censura

• Sospensione dall’esercizio della professione (da 1 a 6 mesi)

• Radiazione dall’albo.



Scadenza ECM: come poter verificare i crediti acquisti?

È consigliabile pertanto verificare con attenzione la propria posizione attraverso il portale COGEAPS (https://application.cogeaps.it/login) e, nel caso fosse necessario, usufruire della proroga concessa nel 2023 per sanare le situazioni pregresse.

Ciò che più conta però è comprendere come l’aggiornamento ECM non debba essere visto solo come un obbligo, bensì come un’opportunità di miglioramento: il mondo è in continuo mutamento e il sistema ECM si sta evolvendo per essere sempre più in linea con le esigenze formative dei professionisti.



Come poter acquisire i crediti mancanti in vista della scadenza ECM?

I corsi erogati in modalità FAD (Formazione A Distanza) che utilizzano quindi l’e-learning, sono un modo per effettuare la formazione ai fini dell’acquisizione dei crediti ECM.



